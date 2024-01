Il trofeo tricolore. Geas tra le migliori quattro, Brixia no

Colpaccio del Geas che ribalta il fattore campo in quel di Campobasso e conquista la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. La vittoria arriva in una gara a punteggio davvero basso con le rossonere capaci di imporsi 43-53 con una difesa ai limiti della perfezione. Nulla da fare sul parquet della capolista della Serie A1 Venezia invece per la Brixia che ha visto interrompere il suo sogno in Coppa Italia con un netto 75-44. Match sostanzialmente già deciso a fine primo tempo con le orogranata già a +20 (41-21) dopo 20 minuti. Salva la sufficienza il gioiellino Carlotta Zanardi che segna 10 punti. La Final Four che assegnerà il titolo si giocherà il 16 e il 18 febbraio a Torino, vi parteciperanno anche Schio e Ragusa vincente a sorpresa sulla Virtus Bologna. S.P.