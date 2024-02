Il turno. Cantù s’aggiudica il derby con Vigevano

La Acqua S.Bernardo Cantù supera 90-73 (30 punti per Hickey con ben 10 falli subiti, 7 assist e 10/16 dal campo) Vigevano (13 di Smith) e chiude al secondo posto la stagione regolare del girone verde. Per i ducali è aggancio invece della Luiss Roma in ottava posizione. Ko doloroso proprio in terra capitolina per Treviglio (67-61, non bastano i 20 di Harris e i 19 con 9 rimbalzi di Pacher), settima visto che l’Urania al contrario batte Monferrato 92-75 e festeggia l’aggancio finale alla JuVi Cremona, ko con Torino nettamente. Per i milanesi sono 21 di Potts e 19 di Amato, 18 per Beverly, nelle ultime settimane accostato ad un possibile trasferimento a Brindisi. La Juvi cade 88-99 nonostante i 14 di Musso e Sabatino. A.L.M.