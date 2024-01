Il verbo di Priftis. "Con Scafati non ammetto rilassamenti»

L’Unahotels inaugurerà il girone di ritorno domani a Scafati, su un campo tradizionalmente caldo. Per pensare di fare il blitz quindi i biancorossi dovranno scendere in campo con la stessa intensità e concentrazione mostrata nella recente vittoria sulla Virtus Bologna.

E questa è la mission fondamentale secondo Dimitris Priftis: "La partita con la Givova – esordisce il tecnico greco nella consueta conferenza pregara – sarà per noi un importante banco di prova per testare la nostra concentrazione; in modo da evitare una prestazione come quella contro Varese che non vogliamo assolutamente ripetere. Ci siamo preparati bene e siamo pronti – aggiunge – anche perché ci attende un match tosto, contro una squadra che davanti al suo pubblico fa spesso bene e, per di più, viene da una brutta sconfitta (-37 a Tortona, ndr) quindi vorrà sicuramente riscattarsi".

Indubbiament gli echi della debacle in terra varesina permangono, e tra gli appassionati c’è chi teme che dopo il successo con la Segafredo nel derby, possa subentrare un certo rilassamento. Priftis ne è consapevole e non si nasconde: "E’ un problema reale con cui fare i conti – osserva – è la natura umana che porta a rilassarsi dopo una grande vittoria. Allo stesso tempo però nei miei giocatori e in me è forte la volontà di combattere questo istinto: sarà uno dei temi della sfida".

Oltre che, ovviamente, l’avversario. Battuta in via Guasco al secondo turno di campionato, la Givova che fronteggerà tra poco più di 24 ore l’Unahotels è di tutta un’altra pasta e il coach dei reggiani così la descrive: "Hanno cambiato l’allenatore e diversi giocatori quindi, rispetto all’andata hanno un profilo decisamente differente. Con Gamble hanno considerevolmente aumentato il loro potenziale sotto canestro, che già poteva vantare il gioco in post-basso di Gentile, uno dei migliori in Italia in questo aspetto. Strelnieks dà poi loro ulteriore qualità".

In più c’è la storica bestia nera di Reggio: David Logan. "Non penso che un unico giocatore possa mettere in difficoltà da solo l’avversaria, e benchè lui abbia una grande carriera italiana alle spalle e sia un giocatore di grande esperienza, sarebbe sbagliato concentrarsi solo su di lui, anche se meriterà un occhio di riguardo".

In conclusione Priftis affronta anche il tema di quando si potrà dire ottenuta la salvezza, per concentrarsi su obiettivi più ambiziosi: "Penso che con 12 successi, quindi ne mancano quattro, la salvezza sarà assicurata: quindi questo è il nostro primo target. E non parlo di salvezza perché sono pessimista, voglio sottolinearlo. Semplicemente sono realista, vedo l’equilibrio della Serie A e come le squadre cambino stato di forma da un momento all’altro; fare qualsiasi tipo di proclama è prematuro. Una volta raggiunta la quota salvezza, guarderemo ad altro".

L’ Unahotels scenderà in Campania con tutti gli effettivi a referto. Fisicamente nessun problema grave, qualche acciacco di stagione e Cipolla che si è fermato un paio di giorni per un problema alla caviglia, ma sarà in panchina.

Ufficializzati da Legabasket gli orari delle sfide che attendono l’Unahotels a Tortona e in casa con Venezia. In Piemonte si giocherà domenica 28 gennaio alle 18.30; al PalaBigi si sfiderà la Reyer sabato 3 febbraio alle 20.30 con diretta Tv su Eurosport 2.