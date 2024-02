Il verdetto del giudice sportivo: domenica Forlì scenderà regolarmente in campo a Roma. Luiss, solo una sanzione: si gioca al PalaTiziano

La sfida di domenica tra Luiss Roma e Pallacanestro 2.015 si giocherà regolarmente al PalaTiziano, casa del club capitolino, con palla a due alle ore 18. È stata così scongiurata l’ipotesi di dover scendere sul parquet su campo neutro (probabilmente a Veroli, in provincia di Frosinone, ancora più a sud).

Gli organi di giustizia sportiva hanno infatti accolto il ricorso presentato dalla Luiss, che si era vista comminare una squalifica di due giornate del proprio palasport al termine della gara casalinga persa contro Orzinuovi. Quando era cioè stata ravvisata una spallata a un arbitro, nel tunnel che porta agli spogliatoi, da parte di un tifoso sceso dalla tribuna. Squalifica che, nella giornata di ieri, è stata ridotta a una sola giornata. Dunque, come consente il regolamento, ‘tramutabile’ quindi in semplice sanzione pecuniaria: esattamente ciò che ha provveduto a fare la società romana, che domenica attenderà Forlì regolarmente tra le mura amiche del PalaTiziano (nella foto), un impianto tra i più gloriosi del basket italiano, recentemente ristrutturato. Per l’Unieuro sarà anche l’occasione di saggiare il campo in cui si disputeranno le Final Four di coppa Italia il 16 e 17 marzo.