Il vicepresidente Cattani:: "La reazione migliore alle critiche"

A fine gara è il vicepresidente Giuseppe Cattani a prendere la parola: Ferrara ha vissuto una settimana turbolenta, e ha centrato un successo che ha scacciato i fantasmi dopo il brutto stop interno con Cremona. "E’ la vittoria della difesa, finalmente – esordisce Cattani –, poi è anche vero che abbiamo segnato dei canestri importanti concretizzando nel migliore dei modi durante i momenti topici del match. E’ stata una partita tosta, gestita bene, abbiamo risposto in maniera positiva alle giuste critiche che ci erano arrivate dopo la partita di domenica scorsa: vincere in questo modo ha un valore superiore ai meri due punti in classifica. La squadra ha lavorato bene in settimana nonostante il morale non fosse dei migliori, e stavolta ha dato dimostrazione del proprio valore. Direi che ci siamo meritati questi due punti, ora vogliamo proseguire questo trend positivo, perché vincere contro Bologna domenica prossima sarebbe un passaggio fondamentale anche in ottica seconda fase. Con i giusti attributi in campo e il carattere che abbiamo dimostrato possiamo toglierci delle soddisfazioni", ha chiuso il numero due biancazzurro. E’ un successo, quello di Piadena, che potrebbe rappresentare la svolta in campionato: al di là dei due punti, è il modo in cui Drigo e compagni hanno affrontato il match che ha decisamente convinto. Ferrara ha tenuto botta e ha reagito al parziale dei padroni di casa nel momento clou del match, dimostrando unità d’intenti e voglia di reagire.