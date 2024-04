Il volto nuovo. Lorenzo Rosi, classe 2006, inserito in prima squadra

Nel roster di oggi della Mens Sana ci sarà un giocatore in più rispetto al solito. La società biancoverde ha infatti ufficializzato il tesseramento di un giovane che si unirà al gruppo di Betti già da oggi. "Siamo lieti di annunciare che venerdì si è unito al gruppo della prima squadra Lorenzo Rosi, classe 2006, che in questa stagione ha disputato il campionato Under 19 Gold e la serie B Interregionale con ABC Castelfiorentino- si legge nella nota del club -. Lorenzo, che si allenerà con la squadra in base alle esigenze del gruppo delle prossime settimane, arriva con la formula del doppio utilizzo, formalizzato lo scorso 28 febbraio, ma reso effettivo (in accordo con la società di Castelfiorentino) soltanto al termine degli impegni agonistici del ragazzo". Il giovane è una guardia di ruolo e si unirà alla folta batteria degli esterni a disposizione di coach Betti che conosce bene e che ne apprezza le qualità.

Per quanto riguarda i biglietti per la partita di oggi la società ospitante ha comunicato che il costo dei tagliandi per assistere alla partita è di 10 euro e sarà possibile acquistarli presso la biglietteria del Pala Lauro Giovani di San Vincenzo a partire dalle ore 16:45. La società di San Vincenzo comunica inoltre che la capienza totale della tribuna ospiti è pari e non superiore ai 270 posti, per cui se ci fosse una maggiore presenza sarà vietato l’ingresso. Gli abbonati, come sempre, potranno vederla gratuitamente grazie alla piattaforma di Starplane. Chi non avesse ricevuto il link può inviare una mail a [email protected]. Gli altri possono comunque acquistare la visione della partita.