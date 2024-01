Imminente l’annuncio. I Blacks su Begarin

I Blacks inizieranno a parlare francese? Sembra proprio di sì, perché stando ai rumors di mercato, i faentini avrebbero scelto il play francese Jessie Begarin che potrebbe già giocare domenica a Lumezzane, trasferta chiave per conquistare per la prima volta in stagione tre vittorie consecutive. Begarin, classe 1988, è un giocatore molto esperto che da quasi vent’anni gioca nei due massimi campionati transalpini avendo anche alcune presenze nelle coppe europee, ed è il classico regista che riesce a far girare al meglio la squadra a suon di assist, preferendo il passaggio al tiro a canestro. In questa stagione ha militato nel Boulazac, club di Pro B, il secondo campionato francese paragonabile alla nostra serie A2, dove viaggiava a 6 punti e due assist in 23’ minuti di media giocati a partita. Le prossime ore saranno decisive. Intanto arrivano pessime notizie da Taranto, ultima della classe che rischierebbe di ritirarsi dal campionato per problemi economici: la speranza è che il club non voglia terminare la stagione prima del previsto. In tal caso non ci sarebbe più la retrocessione diretta in B Interregionale.