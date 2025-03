Impresa Sba con Oleggio. Battuta la capolista 92-84

Exploit della Scuola Basket Arezzo, che domenica al PalaEstra ha battuto Oleggio, la squadra Under 19 dell’Olimpia Milano ed ex capolista del girone. I ragazzi di coach Fioravanti s’impongono grazie a un secondo tempo praticamente perfetto, in cui ribaltano l’inerzia di una sfida che, all’inizio, sembrava tutta dalla parte degli ospiti.

Catalani e compagni, infatti, partono forte trovando triple dall’arco con eccezionale regolarità. La Sba arranca ma si tiene a galla con i canestri di Bischetti, Prenga e Dal Pos, che con 18 punti totali eguaglia il suo record stagionale. All’intervallo lungo, comunque, i punti di distacco sono dieci (38-48), ma la Bc Servizi cambia marcia e con un break di 19-3 recupera e supera Oleggio.

La rimonta è propiziata da Buzzone, che tra palle rubate, 12 punti e il 100% dal campo fa registrare un terzo quarto da sogno. A fine parziale, Karem e Ceccato riducono lo svantaggio ospite (68-65). Gli ultimi dieci minuti si aprono con quattro punti di un ottimo Kader. Oleggio non molla, ma la Sba ha il merito di restare davanti.

Nel concitato finale, sale in cattedra l’esperienza di Lemmi e Toia, che trovano i canestri decisivi per difendere il vantaggio fino al 92-84 finale. La Sba inizia dunque il girone di ritorno nel migliore dei modi e conquista due punti vitali per la ricorsa a un posto nella fase finale dei playoff promozione. Prossimo impegno sabato 29 a Gazzada per dare continuità all’impresa di domenica.