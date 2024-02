Impresa Sba, Empoli va ko

di Luca Amorosi

La Amen Bc Servizi tira fuori gli artigli e surclassa Empoli, seconda in classifica, con una prestazione monumentale, come testimonia il punteggio finale di 66-52.

Con questi due punti di platino mantiene quindi vive le proprie speranze di salvezza diretta: decisivo ora sarà lo scontro diretto di domenica prossima in casa di Legnaia, che contemporaneamente ha perso in casa di Castelfiorentino ed è stata raggiunta al quintultimo posto proprio dagli amaranto.

La partita di ieri, con palla a due alle ore 18, era quindi da dentro o fuori e lo sapeva bene anche il PalaEstra, che ha trascinato i ragazzi di coach Evangelisti con un tifo incessante.

La Sba parte subito forte, impone il proprio ritmo alla gara, si affida a un Rossi in grande spolvero (12 punti nei primi dieci minuti) e al termine della prima frazione è avanti 22-13.

Nel secondo quarto, però, Empoli alza le proprie percentuali al tiro, mentre gli amaranto faticano a trovare il canestro con continuità.

Difensivamente, però, riesce a limitare i danni e questo garantisce di mantenere un possesso di vantaggio (33-30) all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto ci si poteva attendere la crescita degli ospiti, che alla vigilia della sfida avevano dodici punti di vantaggio sulla Sba, invece i padroni di casa, come spesso succede soprattutto in casa, approcciano benissimo l’inizio del terzo quarto e scavano un distacco che si rivelerà decisivo: Zocca è trascinante con la bellezza di 12 punti (sui 20 totali realizzati dal numero 3) solo in questo parziale, tre in più di tutto il quintetto di Empoli, che concluderà con il solo Giannone (il migliore marcatore dell’intero girone) in doppia cifra.

Nell’ultimo quarto l’inerzia non cambia, la Amen Bc Servizi tocca addirittura il +17 e gli ultimi minuti sono pura accademia, mentre il palazzetto è in visibilio.

Nel tabellino da circoletto rosso anche le statistiche Rossi (20 punti con 4/6 da tre) e Semprini Cesari (12 punti e una presenza costante sotto i due canestri).

Adesso l’ultima giornata porterà gli amaranto contro Legnaia a Firenze domenica 18 alle ore 18.

Chi vince evita i playout: per la Sba è il momento giusto per porre fine all’astinenza di vittorie in trasferta.