In carrozzina. L’Nts a tutto gas inizia con una gioia

Inizia con una vittoria, il campionato di Serie B di basket in carrozzina della NTS Informatica Riviera Basket. La squadra di coach Loperfido ha la meglio dei Delfini Montecchio Maggiore col punteggio di 63-39, spaccando la partita in due in un terzo quarto in cui la superiorità riminese si è concretizzata in canestri facili e difesa ermetica. All’inizio non è stato così, con gli ospiti spesso in vantaggio (10-12 al 10’) e ampiamente in partita in un primo tempo in cui nessuna delle due squadre riesce a prendere le redini del comando (28-24 al 20’). Nel terzo quarto il 20-2 di parziale decide tutto con un super Di Francesco. NTS, che ha riposato la prima giornata, tornerà in campo per la terza dopo le festività: per la trasferta di Vicenza, sabato 13 gennaio alle 16.