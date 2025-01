In finale batte 86-78 l’Olimpia Milano, terza l’Orange1 Bassano. Il titolo di mvp è andato al bianconero Leonardo Lodini. Torneo Ravaglia: la Virtus Bologna alza la coppa

La Virtus Bologna si aggiudica il 17esimo Torneo Chicco Ravaglia. I giovani Under 14 bianconeri hanno superato ieri pomeriggio per 86-78 l’Olimpia Milano nella finalissima dell’edizione 2025 del torneo che ogni anno ricorda il cestista imolese Enrico Ravaglia, scomparso nel dicembre del 1999, ma il cui ricordo è sempre vivo negli appassionati della palla a spicchi imolese e non solo.

Una finale avvincente, come le altre partite che hanno animato i quattro giorni di gare sul parquet della palestra Ravaglia di Imola, ottimamente organizzati dalla società International Imola grazie anche al prezioso lavoro dietro le quinte dei suoi istruttori e allenatori. La Virtus si è così aggiudicata il trofeo quest’anno griffato Easy Car.

Il terzo posto della manifestazione che ha visto dodici squadre al via (tra le quali cinque straniere) se lo è aggiudicato l’Orange Bassano, che ha superato i cechi della Usk Praga col punteggio di 99-52. Quinto posto per gli ungheresi del Rátgéber Akadémia Pécs che hanno sconfitto 87-70 la Victoria Libertas Pesaro. Settimo posto per il Bonn Rhondorf che ha prevalso sulla Stamura Ancona per 88-85. Nono posto per il College Borgomanero che ha superato l’International Imola 68-60 e infine undicesimo posto per l’Olimpia Lubiana che ha battuto Mega Belgrado 83-50.

I premi individuali hanno visto Umberto Perlo (Milano) aggiudicarsi il titolo di miglior realizzatore con un totale di 108 punti segnati nelle quattro partite. Il titolo di mvp, premio Italhoop (partner del torneo) è andato a Leonardo Lodini (Virtus Bologna). Il miglior quintetto del torneo è formato da: Tommaso Giudici (Virtus Bologna), Noah Opadeji (Bonn Rhöndorf), Loris Velez (Orange Bassano), Umberto Perlo (Olimpia Milano), Khalil Idbihi (Bonn Rhöndorf), mentre un premio speciale da parte della famiglia Ravaglia è stato dato a Giulio Bettazzoni (Virtus Bologna).

Classifica finale: Virtus Bologna, Olimpia Milano, Orange Bassano, Usk Praga, Ratgeber Akademia Pecs, VL Pesaro, Bonn Rhöndorf, Stamura Ancona, College Borgomanero, International Imola, Cedevita Olimpia Lubiana, Mega Belgrado.

Luca Monduzzi