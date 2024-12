In Lituania per un’altra pagina di storia. Contro il Rytas è spareggio per il primo posto

La qualificazione diretta ai playoff di Basketball Champions League passa da Vilnius. Stasera alle 18,30 (diretta su Dazn) la Pallacanestro Reggiana proverà a scrivere un’altra pagina della propria storia europea andando a vincere alla ‘Twinsbet Arena’, impianto della capitale baltica da 10mila posti e ‘casa’ dei campioni di Lituania in carica. L’Unahotels è in testa al raggruppamento F quando mancano due giornate alla fine, ma quello di stasera può essere considerato come uno spareggio perché poi, nell’ultimo turno del 18 dicembre, il Rytas affronterà lo Slask Wroclaw (già eliminato) quindi Reggio, anche battendo il Falco Szombathely, chiuderebbe con ogni probabilità al secondo posto.

All’andata vinsero i biancorossi (77-67) trascinati da Faye (15 punti e 5 stoppate), ma il 6/27 da 3 degli avversari mise in discesa una gara che invece, oggi, si preannuncia molto complicata. Dopo quella battuta d’arresto iniziale, la squadra di coach Zibenas ha avuto un percorso netto in con tre successi consecutivi e oggi proverà a completare l’opera. L’Unahotels invece arriva all’appuntamento col morale alto per le quattro vittorie tra campionato e coppa, ma dovrà fare a meno del proprio leader, quel Jamar Smith che ha finito anticipatamente il 2024 per una lesione all’adduttore lungo della gamba sinistra. Il veterano era stato decisivo anche nell’ultima di ‘Bcl’ contro lo Slask, silenziato con una raffica di canestri nella volata finale. Grande attesa per il debutto di Kenneth Faried con la canotta biancorossa. L’ex asso Nba non è ancora al top della condizione e gli servirà qualche settimana per entrare nei meccanismi di squadra, ma è probabile che Priftis decida di gettarlo nella mischia per allungare le rotazioni. L’assenza di Smith richiederà infatti uno sforzo collettivo, con gli esterni – in particolare Barford e Uglietti – che saranno più coinvolti, mentre Winston dovrà giocare qualche minuto da guardia tiratrice. Anche Gombauld che aveva già la valigia in mano prima dell’infortunio di ‘San Jamar’ dovrà restare connesso e confermare quanto di buono fatto vedere con Scafati (14 punti e 10 rimbalzi). I biancorossi si troveranno di fronte una squadra a trazione anteriore e che dopo la serata no del PalaBigi ha sempre segnato tanto, diventando uno dei migliori attacchi della competizione (87,5) nonché il terzo team per rimbalzi catturati (41,3 di media). Attenzione a Radzevicius, ala piccola da 15,3 punti e 7,5 rimbalzi che sta tirando con il 43% da 3 e che trova spesso in Rj Cole (14 pt) un buon alleato; soffermarsi però su un paio di singoli quando si gioca in trasferta, in una terra di basket come la Lituania, è però riduttivo.