In Serie C Varedo comincia a Pavia. Seregno cambia guida

In Serie C si gioca regolarmente in fascia Silver e Bronze. E oggi pomeriggio alle 17 va subito in campo la Eco Peg Varedo a Pavia contro Sanmaurense. Nella poule retrocessione posticipa a domenica alle 18 la Fortitudo Busnago impegnata a Viadana. La notizia della settimana delle “minors“ brianzole arriva però da Seregno dove per crescenti impegni professionali Fred Bertari è costretto ad abbandonare il doppio ruolo U19-prima squadra. Alla guida del gruppo di Divisione Regionale 1 ci va Gilberto Spinelli (foto) che interrompe il suo periodo sabbatico ed esordirà sulla panchina brianzola la prossima settimana a Civate mentre l’impegno previsto per questa a Cucciago è stato posticipa all’8 Maggio. Spinelli è reduce da un quadriennio a Cermenate.

Seregno è reduce da tre successi di fila. Gioca regolarmente la Pob Binzago che a Seveso riceve la Civatese domenica alle 20.

Ro.San.