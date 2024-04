In via secchi mostra sui 50 anni del club. Biancorossi protagonisti a Fotografia Europea

Anche la Pallacanestro Reggiana sarà tra i protagonisti di ‘Fotografia Europea’. Il club biancorosso ha infatti allestito una mostra all’interno dello spazio espositivo della sede ‘Ex-Aci’ (via Secchi, 11) in centro storico. La mostra, che farà parte del circuito ‘OFF’, sarà il primo passo di un percorso di celebrazione dei cinquant’anni dalla nascita della società che si festeggeranno a settembre. Un traguardo importante e denso di significato, a maggior ragione se pensiamo che di questo mezzo secolo di vita oltre quarant’anni sono stati trascorsi nel basket professionistico, sollevando trofei, riempiendo palasport e condividendo con l’intera città tutte le gioie e le emozioni di questo sport. Con questa piccola mostra, organizzata in collaborazione con il suo fotografo ufficiale Enrico Rossi, vengono ripercorsi e raccontati i personaggi e alcuni dei momenti più iconici vissuti dalla società dal 1974 ad oggi. Un percorso che sarà possibile ascoltare anche tramite un’audio-guida scansionabile da un ‘Qr Code’ all’ingresso della mostra. L’ingresso è gratuito e la mostra potrà essere visitata da domani dalle 10 alle 20 proseguendo con gli stessi orari anche domenica 28 aprile e sabato 4 maggio. Le giornate di apertura saranno quelle del 5-11-12-18-19-25-26 maggio (10-13 e 15-19).