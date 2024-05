Incubo Sella, ancora ko con Latina. Chiusi vince e risale a meno sei

benacquista latina

84

sella cento

81

BENACQUISTA : Borra 16, Collazo ne, Alipiev 16, Cicchetti 25, Spadone, Mayfield ne, Parrillo 7, Rapetti ne, Amo 10, Romeo ne, Moretti 10. All. Sacco

SELLA CENTO: Bruttini 3, Delfino 20, Moreno 3, Toscano 6, Mussini 26, Bucciol ne, Palumbo 12, Ladurner 8, Musso 3, Archie. All. Mecacci

Arbitri: Masi, Bonotto e Berlangieri

Note: parziali 25-15, 46-41, 64-59. Tiri liberi Latina 15/16, Cento 10/14.

Non basta una reazione d’orgoglio alla Sella Cento per conquistare la vittoria sul campo della Benacquista Latina. La squadra di Mecacci si costruisce una possibilità ma la spreca al supplementare e per la salvezza aritmeticamente c’è ancora da lottare. Cento va a caccia dei punti che le servono per la salvezza ma forse non con la giusta determinazione. Latina non è intenzionata a fare regali e sin dal primo quarto fa capire con chiarezza le se intenzioni. I padroni di casa partono fortissimi e volano subito sul 10-2 mettendo in grande difficoltà la difesa della Sella che fa fatica a trovare una reazione.

Ci prova Palumbo a riportare a contatto i suoi, ma Latina continua ad avere ritmi altissimi in attacco e a tenere 8 punti di vantaggio sl 14-6. La tripla di Toscano sembra dare fiducia alla squadra di Mecacci, ma il finale di primo quarto è tutto dei padroni di casa, che mettono a segno un altro tentativo di allungo prima con la tripla di Amo e poi con il canestro di Cicchetti che valgono il +10 (19-9). Quando il match sembra chiaramente nelle mani della Benacquista, la Sella riesce a trovare una reazione d’orgoglio e soprattutto una spinta di energia con Bruttini, Mussini e Delfino che riportano lo svantaggio sul -10. Le certezze dei padroni di casa sembrano incrinarsi leggermente nella seconda metà del parziale e nel finale con la tripla di Palumbo la Sella si riporta a contatto riuscendo a chiudere a -5 all’intervallo lungo. Nel terzo parziale i padroni di casa provano a fare ancora la voce grossa in attacco ma Cento stavolta non si lascia sorprendere. Delfino e Mussini provano a riportare a contatto i biancorossi, che si avvicinano più volte a -3 ma non riescono mai a piazzare la zampata dell’aggancio.

Nell’ultimo parziale la situazione non cambia, anche se i ritmi si abbassano notevolmente sia da una parte che dall’altra, la Sella riprende a fare troppa fatica nella metà campo offensiva e Latina arriva agli ultimi due minuti ancora con un vantaggio di 6 punti sul 71-65. Mussini e compagni però nel finale rimettono tutto in discussione portano la gara al supplementare sul 73 pari. E nei supplementari sono i pontini a confermarsi bestia nera dei biancorossi.