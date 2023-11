"Infortuni in Serie: Notizie Peggiorano per Simioni e Compagni"

Dall’infermeria le notizie peggiorano. La novità di giornata è l’infortunio di Simioni, che ha riportato una contusione al calcagno. Dopo gli accertamenti al Medical Center di Misano è stato escluso un trauma, ma al momento il giocatore non si può allenare per il versamento sotto il tallone. Sulla stessa linea gli infortuni dei due play, quello di Grande (contrattura alla coscia destra) e Tassinari (infiammazione al muscolo ileo psoas): per entrambi monitoraggio giornaliero con la speranza di un recupero prima della fine della settimana. Perdura il fastidio di Justin Johnson al ginocchio, col giocatore che sta evidentemente giocando su un problema che non gli consente di essere al 100%. Infine Abba, assente da più di una settimana per la distorsione al ginocchio: ha ricominciato a lavorare col gruppo gradualmente.