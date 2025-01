INIZIATIVA BENEFICA. Raccolta alimentare per la Caritas all’Unieuro Arena

In occasione della sfida casalinga di domani contro Cividale, la Pallacanestro 2.015 organizza la ‘Raccolta alimentare 2025’ a favore dei più bisognosi. In collaborazione con la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, i tifosi presenti alla partita potranno depositare agli ingressi dell’Unieuro Arena alimenti da destinare alle persone che vivono in condizioni di difficoltà. All’entrata del palasport sarà presente il personale della Caritas locale, che si occuperà di raccogliere gli alimenti generosamente donati dai tifosi biancorossi. Per l’occasione, a parte le classiche scatolette o ai pacchetti di riso,

viene richiesto di donare in prevalenza, se possibile, biscotti, caffè in polvere, the e tisane, succhi di frutta, zucchero, e prodotti per l’igiene personale,