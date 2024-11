Interregionale: stasera subito la chance per dimenticare Ozzano. Olimpia, terzo ko di fila e paura. A Porto Recanati per risollevarsi

Olimpia Castello

57

New Flying Balls

72

Olimpia Castello: S. Conti ne, Castellari, L. Conti, Grotti 3, Gianninoni 17, Alberti 20, D’Ambrosio, Galletti ne, Garuti ne, Torri 3, Zhytaryuk 14. All. Zappi.

New Flying Balls: Myers 3, Torreggiani 2, Zani, Ranitovic 6, Domenichelli 2, Ranuzzi ne, Tibs 10, Cortese 18, Balducci 12, Piazza 8, Baggi 11. All. Lolli.

Arbitri: Uncini e Caporalini.

Note: parziali 16-19; 29-39; 45-57.

Non è sufficiente l’aria di derby a esentare l’Olimpia Castello, pur priva della sua principale bocca da fuoco Simone Conti, dalla terza sconfitta consecutiva: così, nell’attesissima sfida infrasettimanale di Interregionale sull’asse della via Emilia, sono i New Flying Balls (ad oggi quarti della classe a -2 dal trio di testa) a dettar legge sulle doghe del PalaFerrari e a imporsi 57-72. Per i nerazzurri, il cui record stagionale si complica a 3 vittorie e 7 sconfitte, è lo stop che vale il penultimo posto nella division E e un ulteriore scoglio da superare, quello che stasera alle 21,15 (ultima giornata del girone d’andata) vedrà i castellani in trasferta sul campo di Porto Recanati contro un’Attila staccata di 2 sole lunghezze. Pur privi di un giocatore chiave come Ranuzzi, sono subito gli ozzanesi di coach Lolli a imporre il proprio ritmo con Piazza, ma la risposta di Alberti, top scorer nerazzurro, coadiuvato dalla tripla di Gianninoni, non tarda ad arrivare (16-19). Gli ospiti si affidano a Cortese e Myers per provare a dare la prima spallata all’Olimpia, ma Gianninoni in veste da supereroe scrive 8 punti e tiene i suoi attaccati ai ‘palloni volanti’. Castello ci crede e, chiudendo in difesa, riapre la partita approfittando di un attacco più confusionario di Ozzano: Gianninoni e Zhytaryuk toccano il -2, ma il meccanismo si inceppa e i biancorossi tornano fuori. Cortese e Baggi rimettono sui binari Ozzano, Torreggiani sigla il +12 e l’Olimpia inizia a cedere il passo. Il piazzato di Balducci vale il +18 e per coach Zappi e soci arriva il terzo stop di fila.

Altre gare division E: Recanati-Attila Porto Recanati 66-49, Virtus Civitanova-Teramo a Spicchi 73-85, Senigallia-Vigor Matelica 67-118, Valdiceppo-Roseto 2020 77-84 dts e Loreto Pesaro-Bramante Pesaro 62-39.

Classifica: Recanati, Loreto Pesaro e V. Matelica 14; New Flying Balls 12; Roseto 2020, V. Civitanova e Valdiceppo 10; Bramante Pesaro, Senigallia e Attila P. Recanati 8; Olimpia Castello e Teramo a Spicchi 6.