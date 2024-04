Interviste. "C’è soddisfazione. Una grande partita dall’inizio alla fine»

L’obiettivo è centrato: la Stosa vola ai playoff e lo fa con merito dopo una partita dominata, condotta per 40’. I senesi superano in classifica la stessa Casale che all’andata aveva sconfitto i rossoblù di sole due lunghezze così che tutto si deciderà nell’ultima partita in programma sabato pomeriggio alle 18 al PalaEstra contro la Robur Saronno. "C’è grande soddisfazione perché sappiamo di aver fatto una super partita dall’inizio alla fine. Sapevamo che per noi questa era una finale e l’abbiamo disputata alla grande. Fin dal primo minuto abbiamo preso un buon vantaggio che ci ha dato fiducia per il resto della partita. Casale è un’ottima squadra e ci aspettavamo un loro rientro, ma nonostante ciò siamo stati bravi a rispondere a tutti i loro tentativi mantenendoci sempre avanti nel punteggio. Siamo stati bravissimi a difendere alla grande su Formenti e De Ros, che all’andata ci avevano fatti malissimo e che sono i loro terminali offensivi più importanti. Grazie alla prestazione di tutti i ragazzi abbiamo portato a casa una vittoria importantissima che ci lancia ai playoff promozione. Adesso attendiamo gli altri risultati e poi nell’ultima partita contro Saronno ci giocheremo la migliore posizione possibile nella griglia".