Sella, un tassello in area. Benvenuti rimane a Cento

In attesa dell’ufficialità della guardia Alessandro Sperduto e delle risposte di Carlos Delfino e Federico Mussini alle proposte di continuare il loro percorso in biancorosso, Cento sistema un tassello importante dentro l’area, nel ruolo del centro titolare. Stiamo parlando di Lorenzo Benvenuti, pivoti da 9 punti e 3 rimbalzi in venti minuti di gioco nella scorsa stagione, interrotta dopo un grave infortunio al ginocchio, che sarà il centro della Sella Cento fino al 2026, allungando e spalmando quindi l’attuale contratto.

Benvenuti 5 titolare, al fianco del 4 Usa che arriverà, in attesa quindi di capire i prossimi tasselli, in quintetto e in panchina.

E attenzione perchè proprio in panchina, nell’ottica di cercare giocatori legati al territorio, ci si starebbe muovendo a livello di richieste di informazioni. E’ il caso del centese Andrea Tassinari, che pare avviato verso la serie B di San Vendemiano, e di un altro centese doc, il veterano Riccardo Cortese. In uscita dalla B1 di Ozzano (14 punti di media nell’ultima stagione), club che chiederà il riposizionamento in B Interregionale, Riccardo conosce bene coach Di Paolantonio che lo ha allenato a Mantova e i due si sarebbero parlati nei giorni scorsi. L’idea di chiudere la carriera a casa, dove non ha mai giocato prima, come cambio di qualità dalla panchina potrebbe stuzzicarlo, ma prima devono incastrarsi molte cose.

Mauro Paterlini