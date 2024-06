Sorteggio Champions. Reggio è in terza fascia. Occhio a Malaga e Tenerife

Il prologo della nuova stagione che attende l’Unahotels andrà in scena stamattina alla House of Basketball di Mies, vicino a Ginevra, teatro del sorteggio dei gironi eliminatori della Fiba Champions League. Ieri mattina sono state rese note le fasce di merito. I biancorossi sono stati inseriti nella terza, assieme alle tedesche Niners Chemnitz (l’ex Carl Marx Stadt ai tempi della Germania Est) e Rasta Vechta, all’israeliana Maccabi Ramat Gan, al team turco del Manisa Bbsk. A cui si aggiungono il King Stettino, Polonia e, dalla Francia, Nanterre 92 e Saint-Quentin. L’altra formazione italiana, Tortona, è stata invece posta in seconda fascia in virtù, in particolare, della partecipazione alla scorsa edizione, dove ha raggiunto i play-in ma non è riuscita a qualificarsi per le Top16. Che invece è l’obiettivo, pur non dichiarato, dell’Unahotels. Garantito a chi vince il proprio girone, mentre le seconde e le terze si giocheranno le chances nel barrage dei citati play-in. Alcune indicazioni in merito alle possibilità biancorosse si potranno trarre anche dall’odierno sorteggio. Posto che, nella fase a gironi, non potrà andare in scena, per regolamento, lo scontro fratricida con Tortona, sarebbe già buona cosa evitare, tra i team di prima fascia, i campioni uscenti dell’Unicaja Malaga e la finalista Tenerife. Più abbordabili, sulla carta, i lituani del Rytas Vilnius e gli israeliani dell’Hapoel Holon. Per quanto concerne invece la seconda, i greci del Promitheas, il Peristeri, quest’ultima semifinalista l’anno scorso, unitamente ai turchi del Pinar Karsyaka, appaiono come le più quotate. Interessante, e già da oggi si capirà, sarà valutare l’impatto logistico delle trasferte che capitan Vitali e compagni dovranno affrontare, tenendo anche conto del doppio impegno con il campionato di serie A. Alla kermesse odierna in Svizzera la Pallacanestro Reggiana sarà rappresentata dal ds Filippo Barozzi. Il sorteggio è alle 11. La Champions inizierà nella prima settimana di ottobre e, a questo proposito, la Pallacanestro Reggiana ha fatto richiesta di poter giocare i match interni alle 20. Dal 15 al 22 settembre si svolgeranno i tornei di qualificazione, a cui, per l’Italia, è iscritta la Dinamo Sassari.