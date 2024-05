Interviste. Ceccarelli: "I ragazzi hanno dato tutto. Faccio i complimenti ai nostri avversari»

"Dobbiamo fare i complimenti a Pavia perché ha meritato di vincere – sono queste le prime parole di coach Ceccarelli –. Sapevamo che affrontavamo una squadra forte e li abbiamo rispettati, ma sapevamo i nostri valori e abbiamo provato fin da subito a metterli in campo. I ragazzi hanno dato tutto, dobbiamo solo ringraziarli perché hanno lavorato con tutte le energie. I nostri avversari hanno avuto stasera delle medie eccezionali da 3 punti, con tiri spesso contestati per cui possiamo solo complimentarci e voltare pagina. Ovviamente c’è delusione, ma sappiamo quali sono le basi per continuare a fare bene nel futuro per la nostra società". "Stasera possiamo imputare poco ai ragazzi - commenta il ds rossoblu Gabriele Voltolini - ci hanno provato fino alla fine e li ringrazio per quanto hanno fatto. La stagione si conclude qui, c’è rammarico ma il bilancio è comunque positivo perché al primo anno in B interregionale abbiamo chiuso la prima fase in vetta, nel play in abbiamo conquistato una posizione rispetto alla griglia di partenza e nei playoff abbiamo portato a gara 3 una squadra forte e costruita per vincere come Pavia. Un grazie infinito a Edoardo e Francesco che in un momento di difficoltà non hanno esitato un momento a prendersi una responsabilità importante. Da domani lavoreremo già pensando al futuro, per portare sempre in alto il nome della Virtus e del nostro main sponsor Stosa che ci accompagna in questa avventura. Un ringraziamento anche a tutti gli altri sponsor - conclude Voltolini - basilari per il nostro cammino, e ai nostri meravigliosi tifosi. Abbiamo riempito il PalaCorsoni di bambini, ragazzi e famiglie e da qui dobbiamo prendere lo slancio per costruire un futuro che veda la Virtus sempre protagonista".