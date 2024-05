Interviste: coach Bassi. "Mai trovato il nostro ritmo e concessi troppi rimbalzi in attacco»

Il commento di coach Bassi a fine partita: "Complimenti a Cento, ha giocato una partita che fisicamente è di un livello che per noi è molto complicato da pareggiare e lo sapevamo. Chiaramente ci sono molte cose da analizzare di questa partita – ha sottolineato l’allenatore biancorosso –, non abbiamo mai trovato il nostro ritmo ma soprattutto perché nel primo tempo non abbiamo mai controllato il nostro tabellone e abbiamo concesso troppi rimbalzi in attacco ai nostri avversari, nel secondo tempo questa cosa è cambiata e infatti siamo rientrati".

"Difensivamente siamo stati abbastanza solidi ma non furbi – ha proseguito nell’analisi coach Bassi –, abbiamo finito il terzo quarto con due falli da spendere e potevamo spenderli anziché subire due canestri. Detto questo abbiamo tenuto Cento a 62 combattendo per quaranta minuti, ovviamente il nostro attacco è stato molto in difficoltà per merito loro ma anche per colpa nostra che non ci siamo aiutati incaponendosi a palleggiare senza passare la palla". Nelle altre due partite successi interni di Nardò su Latina (66-60) e Luiss Roma su Agrigento (85-61). Per effetto di questi risultati la nuova classifica è la seguente: Cento 34, Nardò 28, Chiusi 24, Luiss Roma 22, Agrigento 18, Latina 16 (Chiusi e Luiss Roma hanno una partita in meno). Le prime due restano in A2, le ultime quattro retrocedono in serie B. Dopodomani è in calendario la quarta giornata: tutte alle 20,30 si giocano Chiusi – Nardò, Agrigento – Latina e Cento – Luiss Roma.