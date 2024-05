Interviste: coach Bassi. "Partita complicata. E’ servito uno sforzo difensivo enorme»

Coach Bassi al termine del match: "Era una partita complicata, i ragazzi sono stati bravi a farla sembrare facile ma la realtà è che è servito uno sforzo difensivo enorme contro una squadra che ci preoccupava per il suo attacco. Siamo riusciti a contenerli piuttosto bene, abbiamo rispettato le idee che ci eravamo detti durante la lunga sosta. Ci siamo portati dietro il buon approccio per tutti e quaranta i minuti resistendo anche in quel paio di situazioni in cui Latina ha provato a rientrare". La lunga sosta non ha influito negativamente: "In queste due settimane i ragazzi hanno fatto degli allenamenti straordinari, non sempre li traduci in una grande partita ma stavolta è andata così. E poi abbiamo gestito bene le energie, cosa che sarà fondamentale nel prossimo mese, ruotando a dieci". Domenica trasferta a Cento: "Sarà complicata contro una squadra di grandissima qualità che si è ritrovata nel girone sbagliato, nel Verde avrebbe fatto comodamente i playoff".