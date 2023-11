Interviste. Coach Betti: "C’era tanta rabbia per la gara di giovedì. I ragazzi sono stati bravi a metterla tutta sul campo»

Aveva chiesto una reazione ai suoi dopo la sconfitta di Pisa ed è puntualmente arrivata. A fine gara coach Paolo Betti (nella foto) analizza il successo dei suoi partendo dalla reazione di orgoglio che la squadra ha avuto dopo meno di due giorni. "C’era una incredibile rabbia dentro ai ragazzi dopo la sconfitta di giovedì – le parole di Betti – e sono stati bravi a metterla in campo. Facciamo i complimenti a tutti perché giocare una gara del genere dopo 40 ore era davvero difficile. La voglia dei giocatori è stata evidente fin dall’inizio e siamo stati bravi a non farla tramutare in paura potesse risuccedere ciò che era accaduto nell’ultima partita. Tutte le energie le hanno messe in campo e il parziale segnato all’inizio è stato determinante. Una delle note più positive è stato il contributo di tutti alla causa, nonostante l’assenza di Iozzi. Una ottima prova corale". Ora la squadra osserverà il turno di riposo per poi tornare in campo, sempre al Cus, contro Agliana il 15 novembre. "La situazione è molto particolare – ha concluso l’allenatore biancoverde - e non solo per il problema al palazzetto che ci costringe ad allenarci la sera molto tardi o a continui cambiamenti nel programma ma anche per un calendario particolare che adesso ci mette davanti ad altri dieci giorni senza giocare dopo due gare ravvicinate".

Guido De Leo