Interviste: coach Betti. "Ci teniamo stretti questo risultato non la prestazione»

A fine gara coach Paolo Betti ammette che non è statå una prestazione brillante da parte dei suoi ma sottolinea l’importanza dei due punti portati a casa. "Ci teniamo stretti il risultato ma non la prestazione – dice il tecnico -. E’ stata la classica partita al rientro da una pausa. Non siamo mai stati brillanti e pazienti non riuscendo mai ad entrare in ritmo quando la gara lo richiedeva. Il 13-0 di parziale per i nostri avversari è arrivato quando siamo stati disattenti in difesa e abbiamo concesso troppo, anche se alcuni canestri sono stati di talento. Quando siamo andati sotto di uno abbiamo poi fatto cinque minuti di difesa cattiva ed attenta che ci ha permesso di dare la spallata decisiva riprendendo l’inerzia in mano. Le partite spesso vengono decise da episodi ma ci vuole sempre la necessaria cattiveria in difesa."

Importante il contributo del rientrante Nei. "Ha messo la bomba dell’allungo decisivo – conclude Betti – ed è stato importante. E’ un giocatore che ci è mancato molto e che ha allungato le rotazioni". Già nelle prossime ore le rotazioni potrebbero essere ancora più lunghe. La società tra oggi e domani ufficializzerà un nuovo innesto che dovrebbe essere l’ex Omegna Balsa Jokic, montenegrino di formazione italiana.