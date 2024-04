Interviste: coach Betti. "Come in Gara 1 siamo stati bravi a crederci sempre»

Un’altra rimonta pazzesca vale il 2-0 nella serie ad una Mens Sana che ha saputo risorgere nel momento di massima difficoltà. "Come in gara 1 siamo stati bravi a crederci – le parole di coach Betti – contro una squadra che, rischio di essere ripetitivo, ha grande qualità e anche quando stavamo iniziando a fare la zona e a giocare bene in attacco ci ha punito con sei sette canestri. Le rotazioni sono state forzate da molto presto per i problemi di falli che ci hanno condizionato fino alla fine. I liberi? Preferisco non parlarne più – scherza con un sorriso amaro il tecnico della Mens Sana – perché sennò poi rischiamo di pensarci ancora di più di quanto già non facciamo. Per fortuna abbiamo trovato altre armi questa sera. Siamo stati bravi in attacco negli ultimi dieci minuti dopo la prima parte di gara molto difficoltosa". L’approccio infatti è stato complesso nonostante fosse uno dei focus su cui la squadra aveva lavorato dopo gara1. "Ne abbiamo parlato a lungo, anche durante il riscaldamento. Purtroppo siamo partiti male, complice forse la mancanza di esperienza in gare come questa". Domenica gara 3, la prima per chiudere la serie ed evitare di tornare al PalaEstra.