Interviste: coach Betti. "Sono contento perché non era per niente scontato»

"Abbiamo fatto una buona partita portandosi in vantaggio praticamente da subito e gestendo bene la partita se ci eccettuano un paio di break dei nostri avversari a cavallo tra il terzo e il quarto parziale". Così ieri sera coach Paolo Betti dopo il netto successo che certifica una volta di più il primato biancoverde nel girone B. "Sono contento perché non era scontato. Lavoriamo tutta la settimana per questo, indipendentemente dal fatto che questi punti poi non li porteremo alla seconda fase. È giusto giocare sempre per vincere e lo abbiamo fatto anche qui a Carrara. Ci siamo detti che l’obbiettivo adesso, una volta certa la qualificazione alla fase successiva, è quello di chiudere la prima parte della stagione da primi del girone". Adesso la squadra potrà godersi un po’ di riposo. Nel prossimo fine settimana infatti Pannini e compagni non giocheranno ma si prepareranno per la gara di sabato 3 contro Firenze che conta molto in chiave punti da portarsi dietro alla seconda fase.