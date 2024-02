Interviste: coach Betti. "Vittoria arrivata in una serata davvero speciale»

"Sono contento della vittoria arrivata in una serata davvero speciale". Coach Paolo Betti a fine gara non nasconde la felicità per due punti pesanti conquistati in un contesto che nulla aveva a che vedere con la serie C. "La presenza di Crespi ha emozionato tanti stasera e ci ha dato anche una grande mano perché giocare con un palazzetto così gremito è stato molto bello. Non era facile perchè avevamo davanti una squadra con tanti giovani forti che ci ha messo in difficoltà, specie all’inizio". Adesso la Mens Sana ha la certezza di partire nella seconda fase con dieci punti, frutto del 5-1 negli scontri diretti con le altre tre squadre che seguiranno i biancoverdi nella seconda fase. "Mancano ancora due partite. Dobbiamo essere intelligenti nello sfruttarle al meglio ed approcciarle con l’atteggiamento giusto. Ovvio che siamo felici di partite con dieci punti nella seconda fase, un traguardo non scontato. Chiudiamo la prima fase da primi in classifica".