Interviste: coach Ceccarelli. "Abbiamo giocato bene per due quarti ma nel secondo tempo sono siamo riusciti ad esprimerci, soprattutto in difesa»

Una grande serata di festa di fronte a 900 spettatori dove è mancato solamente il risultato. La Stosa ha celebrato l’accesso ai playoff in un PalaEstra dal gran colpo d’occhio in cui i tanti eventi collaterali organizzati dalla Società hanno reso la serata a suo modo comunque storica. Non è bastata una prestazione generosa ai rossoblù che hanno patito troppo in difesa in una gara in cui hanno dovuto fare a meno quasi subito di Calvellini, ancora alle prese con problemi alla caviglia. Una sconfitta quella subita dai virtussini che non incide sulla classifica visto che la Stosa chiude comunque al quinto posto in virtù della contemporanea sconfitta di Casale Monferrato a Cecina. "Abbiamo giocato bene per 2 quarti - commenta coach Ceccarelli - ma nel secondo tempo non siamo riusciti ad esprimerci, soprattutto in difesa dove abbiamo concesso troppo ai nostri avversari che sono stati bravi a punirci ad ogni nostro errore. Purtroppo non siamo stati attenti su alcune situazioni e Saronno ci ha puniti realizzando con continuità sia da fuori che da sotto con i loro tagli che ci hanno fatto molto male. Era una partita importante per prepararci al meglio ai playoff, ma purtroppo non siamo riusciti a vincerla". Adesso spazio alla post season che invece dell’8 maggio inizierà già domenica prossima con gara 1 in programma alle 18.30 a Pavia. I rossoblu giocheranno in casa il 1 maggio. Eventuale gara 3 domenica 5 maggio ancora in terra pavese.