Interviste: coach Evangelisti. "Sempre in controllo senza mai rischiare. Resettiamo tutto e pensiamo a giovedì»

Una buona Stosa ha fatto il proprio dovere contro Serravalle conquistando i 2 punti in palio e continuando nel migliore dei modi la corsa salvezza. Coach Marco Evangelisti nel post partita si dice soddisfatto della prova dei suoi ragazzi ma guarda subito avanti ai prossimi fondamentali impegni. Questa è infatti la settimana del turno infrasettimanale con la Virtus che giovedì sera alle 21 sarà impegnata a Torino contro Don Bosco Crocetta, sconfitta nettamente da Cecina e risucchiata nel gruppo delle prime.

"Questa sera prima di tutto l’importante era vincere. Abbiamo portato a casa i 2 punti conquistando la quarta vittoria consecutiva in questa seconda fase e facendo un altro passo in avanti. Sapevamo che non avremmo trovato una partita facile perché loro giocano 40 minuti a zona cercando di abbassare i ritmi. Lo avevamo già visto nelle partite precedenti e siamo stati bravi ad imporre il nostro gioco. A sprazzi siamo stati molto bravi ad accenderci ed a prendere vantaggio. Siamo stati sempre in controllo fin dai primi minuti non rischiando niente. Dobbiamo però resettare subito perché giovedì torniamo in campo. Dobbiamo altresì essere consapevoli che le partite che ci aspettano nel prossimo periodo saranno diverse da questa. Incontreremo squadre che hanno una intensità molto diversa da quella incontrata stasera e che dovremo essere bravi a interpretare. Complimenti dunque ai ragazzi per aver conquistato i 2 punti ma la strada è ancora lunga e non dobbiamo mollare di un centimetro".

Da segnalare nella serata di festa della Stosa i primi 3 punti senior del classe 2008 Oliver Senbergs e l’esordio del 2009 Matteo Ense.