Interviste: coach Lasi. "Godiamoci la vetta senza abbassare mai la guardia»

È un Maurizio Lasi soddisfatto. La Stosa ha vinto con merito pur faticando ma cogliendo due punti che le permettono di chiudere l’anno in vetta alla classifica in solitaria. "Siamo partiti malissimo - dice il coach della Virtus - loro venivano da Cecina dove avevano vinto una grande partita ed erano in fiducia, noi invece eravamo pronti a parole ma non nei fatti. Sapevamo però che con le loro rotazioni corte dovevano giocarcela per tutti i 40 minuti perché alla fine la nostra maggiore brillantezza sarebbe venuta fuori. Così è stato perché nel finale quando abbiamo messo la testa avanti abbiamo allungato in modo deciso chiudendo la gara. I ragazzi sono stati bravi a non mollare anche sul -19 e devo dire che non era facile. Adesso arriva la meritata pausa per le festività natalizie. Ce la godiamo in testa alla classifica da soli visto che Arezzo ha battuto Cecina. Meglio di così direi che non poteva andare - conclude Lasi - ma non dobbiamo abbassare la guardia".