Interviste: coach Tozzi. "Grazie ai ragazzi che hanno giocato una partita di grandissimo vigore fisico. Adesso ci aspettano altre battaglie»

"C’è da dire grazie ai ragazzi che hanno espresso una partita di grande vigore fisico. Da lì noi dobbiamo sempre partire. Poi in attacco non abbiamo prodotto tantissimo, avendo speso tanto anche in difesa. Anche se è chiaro, queste sono partite in cui la palla pesa di più. Ma sono contento: sono felice per i ragazzi, per la società e per la gente del Costone. È stata una partita particolare, a me ha emozionato molto poterla giocare. Mi ha fatto piacere anche abbracciare il mio amico ‘Gighe’ a fine partita". Queste le prime parole a caldo di coach del Costone Maurizio Tozzi (nella foto) dopo la vittoria nel derby con la Mens Sana. Un successo ottenuto anche per effetto di una difesa super del team gialloverde, pressoché impeccabile in fase di non possesso. "La Mens Sana ha tanto talento, ha punti nelle mani, sa correre e sa passarsi la palla. Se non fai una partita del genere, con loro non vinci – ha sottolineato coach Tozzi -. Era necessario fare una partita così. Sono fortunato ad avere giocatori che mi permettono di preparare e fare queste cose. Volevamo e dovevamo giocare così". La vittoria nel derby significa anche primo posto per il Costone, in coabitazione con la Mens Sana ma con il vantaggio (ovviamente) dello scontro diretto: un fattore che non può che alimentare la fiducia della squadra. "Abbiamo vissuto bene questa settimana. Eravamo reduci dalla durissima partita di Agliana, vinta in extremis. Vincere in quel modo, si sa, dà molta fiducia – ha detto ancora Maurizio Tozzi -. Però è stato bello vedere i ragazzi vivere questa partita con le proprie personalità ed emozioni. Così è stato. Adesso però ci aspettano altre battaglie – ha concluso Tozzi -. Non è che vinto il derby si è vinto il campionato. Bisogna pensare partita per partita, è chiaro che vincere aiuta a vincere ma con oggi non si è scritto niente. Onore alla Mens Sana: sono sicuro che quando li riaffronteremo li troveremo ancora più agguerriti".

AF