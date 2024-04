Interviste: coach Tozzi. "Importante mantenere il fattore campo. Attenzione però a casa loro sarà diverso»

"È importante aver mantenuto il fattore campo in una serie al meglio delle 5". Questo il primo commento a caldo nel post partita del coach del Costone Maurizio Tozzi (nella foto). "Fuori casa sarà diverso, Agliana è un avversario di qualità. Stasera siamo stati autori di una partita molto solida. Sono partite emotive – ha proseguito il tecnico costoniano -. È importante sentire anche attorno il calore di gente che ci incita e ci vuole bene. Tutti noi, i ragazzi in primis così come il sottoscritto e tutto lo staff, sentiamo forte la responsabilità di dare una soddisfazione alla nostra gente". La mente però è già proiettata a domenica e alla trasferta di Agliana, prima occasione per i gialloverdi per chiudere la serie e staccare il pass per la finale. "Dobbiamo recuperare – ha detto coach Tozzi – e ragionare su cosa non ha funzionato questa sera. L’atteggiamento difensivo però è stato quello giusto – ha concluso – e da lì dobbiamo ripartire". A fine partita ha parlato anche il direttore generale Andrea Naldini che ha ufficializzato il dato: 1500 euro circa il dato della raccolta fondi in favore del Baskin del Costone in occasione delle partite con Agliana. "Devo fare i complimenti a tutti – ha detto Naldini – squadra e staff stanno facendo un grande lavoro, i risultati fin qui ottenuti non erano per niente scontati".