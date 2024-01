Interviste: coach Tozzi. "Percentuali basse ma siamo stati sempre in controllo»

Dopo l’affermazione di Valdisieve ha parlato il tecnico del Costone Maurizio Tozzi. "Siamo stati molto più concentrati e determinati a spendere le poche energie che avevamo nella difesa. Avevo chiesto questo ai ragazzi dopo sei gare in pochi giorni". I gialloverdi rispetto ad altre occasioni in attacco hanno fatto più fatica pur costruendo buoni tiri. Ma la spiegazione secondo Tozzi è in realtà piuttosto semplice. "Abbiamo sbagliato tanto da sotto ma credo faccia parte del momento di grande stanchezza dopo un tour de force notevole che ci ha provato. In difesa però, ripeto, i ragazzi hanno dato tutto in termini di energia e spirito e sono soddisfatto di queste risposte". Infine sull’avversario che ha comunque dato del filo da torcere finchè ha potuto. "Valdisieve è una buona squadra che da battaglia sempre contro tutti e lo hanno fatto anche contro di noi. Le nostre percentuali sono state più basse del solito ma nonostante questo siamo stati sempre in controllo".