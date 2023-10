Interviste. Coach Tozzi svela: "Nell’intervallo?. Non ho detto molto»

"E’ una vittoria importante, che voglio condividere col mio assistente Riccardini, arrivata dopo un primo tempo in cui onestamente non abbiamo fatto nulla di ciò che avremmo dovuto in attacco e ciò ci ha innervosito anche in difesa". Non usa giri di parole coach Maurizio Tozzi dopo la vittoria dei suoi, arrivata con una super rimonta nel secondo tempo. "All’intervallo non ho detto molto ai ragazzi se non di aggiustare qualcosa in difesa e di capire che non esistendo un tiro da 15 punti dovevamo giocare di squadra per rientrare a contatto e giocarcela. Abbiamo giocato davvero un ottimo secondo tempo e i parziali lo testimoniano anche se ovviamente dovevamo rimontare da un passivo pesante. La gara poi è finita punto a punto ma siamo stati bravi. È una bella prova di maturità per la squadra. Ci sono volute carattere – ha concluso il tecnico della Vismederi Costone - pazienza e determinazione per rientrare".