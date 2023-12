Interviste. Il tecnico Bassi:: "Uccisi a rimbalzo. Ci metto la faccia»

Coach Bassi a fine partita: "Rimini ha vinto con merito, ha giocato meglio, ha messo più impatto fisico sulla partita – ha detto –. Sembravamo due squadre di due categorie differenti, siamo stati uccisi sportivamente a rimbalzo. Sembravamo un peso welter contro un peso massimo. Potevamo provarci un po’ di più. Vengo qua e mi prendo le mie responsabilità, chiedo scusa, mi piacerebbe però che ogni tanto venisse anche qualcun altro a metterci la faccia. Le scuse non le cerco, dieci persone per giocare stasera c’erano". "Abbiamo costruito almeno venti tiri aperti, di questi non ne è entrato uno – ha aggiunto Bassi –. Lo striscione che ho visto a parte dei tifosi di Rimini ("è l’ora di metterci gli attributi") vale anche per noi. Io ci metterò la faccia sempre, tutti i giorni. Bisogna tutti avere coraggio quando si gioca. Io adoro i ragazzi, ma in campo voglio uno spirito diverso, altrimenti si fa un altro lavoro".