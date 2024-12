Interviste: il tecnico Belletti. "Il problema non è la sconfitta. Per noi è stata una debacle per atteggiamento e solidità»

"Il problema non è la sconfitta. Per noi è stata una debacle dal punto di vista dell’atteggiamento e della solidità con cui abbiamo affrontato la partita. Una squadra ha giocato il derby, un’altra no". Non accetta alibi a fine partita coach Michele Belletti (nella foto) nel commentare la sconfitta del suo Costone. "Dobbiamo riflettere – ha aggiunto Belletti -. La Virtus non mi ha sorpreso: ho grande rispetto di questa squadra e non lo dicevamo per nasconderci. Loro hanno avuto dei problemi in stagione ed hanno una classifica bugiarda. Noi però ci abbiamo messo del nostro, specie in difesa dove abbiamo subito troppo – ha sottolineato il coach costoniano -. Eravamo la seconda miglior difesa del girone prima di questa partita e contro la Virtus non lo abbiamo dimostrato: abbiamo cambiato scelte, tentato la zona, ma quando fai le cose con poca energia purtroppo il risultato non può essere positivo. Loro hanno preso fiducia, si è creato un gap enorme di cui ci scusiamo con tutti. La partita di stasera non ci rappresenta – ha aggiunto Belletti – e non rappresenta i miei giocatori che sono persone con gli attributi. Non sono la squadra vista contro la Virtus". Domenica la PalaOrlandi arriva Arezzo, match strategicamente importantissimo per la parte alta della classifica. "Nonostante la differenza che c’è stata in campo contro la Virtus ho grande fiducia nella mia squadra – ha detto ancora Michele Belletti -, così come nella società e nel lavoro che stiamo portando avanti con lo staff. Questa è una dura lezione da cui impareremo, ci scusiamo con i tifosi del Costone che erano venuti a fare il tifo per noi. Nel derby l’atteggiamento è stato sbagliato – ha concluso coach Belletti – ma sono convinto che una prestazione simile non si vedrà più".

AF