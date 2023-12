Interviste. L’allenatore Bassi:: "Siamo stati troppo soft nei primi 20’»

Il commento di coach Bassi a fine partita: "Siamo stati troppo soft nei primi venti minuti, non abbiamo giocato male ma quando non metti fisicità, quando non metti aggressività, non metti agonismo nelle cose che fai è chiaro che contro una squadra con grande qualità come Cento paghi pesantemente. Nel secondo tempo forse abbiamo fatto più errori ma abbiamo messo anima, cuore, corpo, abbiamo provato a rimontare, i giocatori hanno fatto vedere che ci credono, e mi fermo qui perché se no prendo venti giornate di squalifica". Si torna a casa pensando al bicchiere mezzo pieno, alla reazione del secondo tempo che ha riaperto una partita apparentemente chiusa all’intervallo: "Chiaramente ci portiamo dietro questa cosa, i quattro punti in classifica sono bugiardi, potevamo averne otto o dieci, non avremmo rubato nulla. Non serve piangersi addosso, ripartiamo da qui, vediamo se la prossima riusciamo a portarla via in qualche modo".