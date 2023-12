Interviste. L’allenatore Betti: "Bloccati all’inizio poi ci siamo sciolti»

E’ piaciuta, a coach Paolo Betti, la reazione dei suoi dopo la sconfitta di Firenze e nonostante un primo tempo poco brillante. "Nel primo tempo eravamo un po’ bloccati – ammette il tecnico – difficile anche capirne il motivo, che credo però sia riconducibile alla sconfitta dell’ultimo turno. Poi ci siamo sbloccati e abbiamo giocato in scioltezza. E’ un periodo in un anche allenarsi non è sempre semplice, per via di qualche acciacco. Ma capita durante la stagione e succede a tutte le squadre. Cerchiamo di andare oltre a queste problematiche e pensiamo alla prossima che arriverà molto presto". L’ultima gara del 2023 infatti, per la Mens Sana, è fissata per mercoledì a Livorno contro la Fides, nettamente battuta all’andata quando i livornesi erano privi di alcuni elementi importanti, out per infortunio. "Sulla carta si tratta della squadra più forte del girone – ha concluso Betti – che ha avuto qualche problema ad inizio stagione ma che è in crescita".