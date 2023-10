Interviste. L’allenatore Betti: "In trasferta è dura ma siamo contenti»

A fine gara coach Paolo Betti, tecnico della Mens Sana Basketball, commenta il successo dei suoi sul campo di Pontedera, il primo lontano da Siena dei suoi. "E’ stata dura come sempre in trasferta - ha esordito l’allenatore ai microfoni dei canali ufficiali del club di Viale Sclavo -. Siamo molto contenti perché abbiamo condotto anche con un buon margine per tutta la ripresa". Il vantaggio ha toccato anche 19 punti, poi nel finale i padroni di casa hanno accorciato fino al -9 finale. "Ovvio che alla fine Pontedera ha provato a rientrare e abbiamo commesso degli errori che analizzeremo insieme. Avevamo grande voglia di fare una gara importante anche in trasferta, avevamo lavorato in settimana molto bene e abbiamo approcciato in maniera importante la gara restando sempre concentrati a parte il finale in cui complice il vantaggio in doppia cifra abbiamo commesso qualche ingenuità. Ma ci può stare".