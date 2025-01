Interviste: l’allenatore Paolo Betti. "E’ stato un confronto fisico, spigoloso e combattuto. Siamo in un ottimo momento e lo abbiamo confermato»

È grande la gioia di coach Paolo Betti (nella foto) per il primo successo stagionale in un derby dei suoi. Due punti che permettono alla Men Sana di guardare alle ultime tre giornate con fiducia nell’ottica della qualificazione nelle prime sei. "E’ stata difficile – ammette il tecnico – perché la Virtus ha giocato un’ottima partita. E’ stato un match fisico, spigoloso, combattuto. Onore ai nostri avversari perché nonostante il contesto esterno di questo tipo hanno sono sempre stati lì. Ma noi siamo in un ottimo momento e lo abbiamo confermato giocando una grande gara specie nel secondo tempo. Abbiamo dimostrato compattezza e determinazione, crescendo molto soprattutto in difesa nella seconda parte di gara. Ovvio che qualcosa abbiamo sbagliato perché specie nel terzo quarto potevamo avere un margine maggiore ma ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Ma sono cose che ci possono stare in un partita così equilibrata e combattuta". Nel finale sono state determinanti due azioni difensive del neo arrivato, il montenegrini Jokic, che ha permesso ai suoi di tenere i tre punti di margine fino all’ultimo. "Ha delle doti atletiche e difensive fuori categoria – prosegue Betti – ma in generale tutti i ragazzi hanno fatto bene e capito i momenti della partita". Come detto con i due punti di ieri la corsa verso il sesto posto si fa ancora più bella. "Abbiamo tre partite, una più dura dell’altra e lo sappiamo. Non voglio essere retorico ma è meglio di pensare a Quarrata che arriverà domenica prossima e sarà un’altra battaglia". Infine il tecnico della Note di Siena parla dell’atmosfera che si respirava al PalaEstra, molto simile a quelle viste lo scorso maggio per le finali playoff. "Ci hanno dato una spinta incredibile – conclude emozionato Betti – ed è bello anche godersi serate di questo tipo in una cornice del genere". g.d.l.