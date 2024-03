Interviste. L’allenatore Tozzi: "Bella prestazione. Siamo soddisfatti»

A fine gara coach Maurizio Tozzi commenta il bel successo dei suoi. "Usciamo molto soddisfatti dal campo di Pino – ha detto l’allenatore della Vismederi Costone – dopo una prestazione che volevamo nonostante un ottimo avversario che per caratteristiche tecniche e si fisiche ci ha messo in difficoltà. Ci è voluta tutta la nostra applicazione per contenerli. Abbiamo giocato una buona partita, da squadra matura, che ha avuto pazienza di costruire il vantaggio controllando bene poi nei secondi venti minuti tranne purtroppo quel break nei primi minuti dei quarto periodo che hanno rimesso un po’ in discussione, anche dal punto di vista emotivo, la partita. Ma sono contento perchè abbiamo mantenuto sempre un vantaggio in doppia cifra su un campo difficile, contro una squadra ben preparata e come detto con ottime qualità sua fisiche che tecniche. Sono contento, abbiamo giocato una partita solida e matura".