Interviste: parla il coach. Betti: "Direi positivo l’atteggiamento in attacco e difesa»

La voglia di riscatto era tanta dopo la brutta prestazione in casa del Costone e ieri si è vista tutta fin dai primissimi possessi. "Abbiamo giocato una bella partita dopo una sconfitta che ci aveva fatto stare molto male. L’atteggiamento è stato da subito molto positivo e siamo stati bravi sia in attacco che in difesa - dice coach Betti -. I playoff adesso sono più vicini ma mancano ancora quattro partite e ci sono molti scontri diretti per cui dobbiamo rimanere concentrati e proseguire su questa strada. Sedici punti sono comunque un ottimo bottino. Sono soddisfatto anche dall’apporto di tutti e dieci i ragazzi che hanno dato il loro contributo alla causa. Pensiamo alla prossima che sarà ancora in casa contro una formazione pericolosa come San Vincenzo". Infine sull’ospite speciale della serata, davanti ad un pubblico molto numeroso. "E’ stato bellissimo giocare davanti a Ress. Una grande emozione per tutti noi, ringrazio la società e i tanti tifosi presenti".