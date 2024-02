Interviste: parla Riccardini. "Avevamo bisogno di una partita così. Siamo tornati noi»

Con coach Tozzi non al meglio dopo l’influenza che l’ha colpito in settimana, come parte del roster, a fine gara ha parlato il vice allenatore Riccardini. "Venivamo da un momento non particolarmente brillante ed avevamo bisogno di una gara come questa – le parole del tecnico -. Abbiamo affrontato una squadra che era in grande forma ma siamo stati davvero bravi in fase difensiva. Anche in attacco ci siamo cercati bene e si è visto. È stata una partita che ha rivisto il Costone di due mesi e questo ci conforta. Non eravamo scomparsi, anzi, ma in una stagione lunga periodi meno brillanti possono capitare. L’infortunio di Radchenko è una cosa importante perché ci toglie un elemento con caratteristiche rare da trovare. Ma abbiamo un roster lungo e lo stiamo dimostrando. Lavoreremo in vista di Montevarchi sabato e poi ci sarà la pausa. Ma più che sugli avversari della seconda fase lavoreremo su noi stesso".