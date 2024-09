Intesa con Adamant: sarà il primo sponsor. Ferrara Basket, un accordo per il futuro

Chiamatela Adamant Ferrara. L’azienda ferrarese si lega al club del patron Maiarelli e diventa main & naming sponsor per la stagione 2024/25, intensificando il proprio impegno verso la prima società di basket cittadina che l’aveva vista già sponsor nello scorso campionato. L’annuncio è arrivato ieri mattina in una conferenza stampa alla Bondi Arena, al termine della quale l’intero gruppo squadra biancazzurro ha consegnato a Riccardo Marchetti, Ceo e fondatore di Adamant, una canotta personalizzata con le firme di tutti i giocatori. Azienda fondata nel 2013 dal già citato Marchetti, con sede legale a Milano e sede operativa a Ferrara – oltre a sedi in Olanda, Argentina, Honduras e Stati Uniti – la mission di Adamant è sempre stata quella di fornire soluzioni innovative per lo sviluppo dell’energia sostenibile nei settori dei trasporti e della generazione di energia: il gruppo opera, infatti, in un sistema di economia circolare utilizzando prodotti di scarto e materie prime seconde ed è leader nella produzione e commercializzazione di biocarburanti avanzati, con una riduzione molto importante di gas serra in confronto ai tradizionali carburanti fossili.

Questo accordo rafforza una collaborazione già solida, basata su valori comuni quali la sostenibilità e l’impegno verso i più giovani. L’ampliamento di questa partnership rappresenta per Ferrara Basket un passo in avanti significativo: Adamant, infatti, si impegna a sostenere il club non solo in termini economici, ma anche promuovendo valori di sostenibilità e di valorizzazione del tessuto giovanile cittadino. "Una partnership divenuta quasi naturale, visto il graduale rinnovamento del club e – soprattutto – l’attenzione costante verso il sociale e la fascia d’età dei più giovani, due temi fondamentali su cui si è strutturato l’accordo", si legge nella nota della società. Dopo un’annata di lavoro costante sui giovani e sul territorio, la partnership sempre più solida con la Vis e la recente acquisizione di Scuola Basket, il club biancazzurro è diventato certamente più appetibile, nonostante l’obiettivo di tutti sia quello di raggiungere palcoscenici più importanti.

"Ringrazio personalmente, a nome di tutta la società, il Ceo e fondatore di Adamant Group, Riccardo Marchetti, che ci ha consentito di accostare il nome del nostro Club a quello della sua azienda – le parole del presidente Riccardo Maiarelli –. Crediamo che si tratti di un accordo importante, con un’azienda che abbraccia i nostri valori e che è fortemente legata alla nostra città".

Jacopo Cavallini