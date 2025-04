Italservice Loreto sfida Nuovo Basket Aquilano per i playoff-promozione

Questa sera alle 20,30 l’Italservice Loreto del presidente Pizza (foto) è impegnata in trasferta contro il Nuovo Basket Aquilano. A presentare la partita il general manager Federico Ligi: "Gara fondamentale per restare nei primi quattro posti. I nostri avversari avranno lo stesso obiettivo e sarà certamente una partita tosta, come d’altronde si stanno dimostrando tutte quelle di questa seconda fase, molto equilibrata".

Dopo il grande e fondamentale successo conquistato contro la Carver Roma, è già tempo di tornare in azione. C’è un turno infrasettimanale. I gialloblu occupano la seconda piazza della graduatoria, condivisa con Recanati. La capolista Matelica è a +4, la primissima inseguitrice Carver Roma a -2. Insomma, a due giornate dal termine, sono giorni decisivi per andare a decretare il tabellone playoff-promozione definitivo. I punti peseranno come macigni e potrebbero fare tutta la differenza del mondo.

I ragazzi di coach Gabriele Ceccarelli ne sono consapevoli, oltre che chiamati a stringere i denti e, possibilmente, a regalarsi e regalare a tutti gli appassionati gialloblu una felice Pasqua. Il Bramante invece gioca domani in casa al Palamegabox alle 21 contro Roma: "Ci servono i due punti per restare in corsa per i playoff - avvisa coach Massimiliano Nicolini –. Dobbiamo trovare le ultime energie".

b. t.