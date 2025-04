Jadran Trieste supera Re-Basket 2000: rischio playout per i reggiani

JADRAN TRIESTE 81RE-BASKET 2000 75

JADRAN TRIESTE: Batich 4, Ban ne, Demarchi 20, De Petris, Jakin 7, Gobbato 7, Malalan, Karapetrovic 19, Besedic 5, Milisavljevic 19. All. Vatovec.

RE-BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Frediani 6, Alberione 27, Pedrazzi 5, Paparella ne, Porfilio 17, Longagnani, Digno 4, Martelli ne, Obayagbona ne, Codeluppi 12, Lusetti 4, Jovanovic ne. All. Baroni.

Arbitri: Tondato di Treviso e Casoli di Udine.

Parziali: 24-16, 48-43, 59-59.

Si ferma dopo 3 vittorie di fila la marcia della Re-Basket 2000 (22) nella Poule Salvezza di B Interregionale. La formazione cittadina cade sul campo del Jadran Trieste (16), penultimo in classifica, e, pur mantenendosi a +2 sulla quarta posizione, mette in pericolo la permanenza diretta in categoria, visto che al termine mancano due giornate e i biancoblu devono ancora riposare. Se non dovessero chiudere sul podio, dunque, Elias Longagnani e compagni dovranno prender parte ai playout.

Venendo alla gara, Trieste fugge via sul +10 ad inizio secondo quarto, per poi essere ripresa e superata da Digno sul 50-52; i locali allungano ancora nel quarto periodo, Alberione tiene in scia i suoi ma il finale è amaro.