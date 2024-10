Jesi si gode la vittoria. Festa al supplementare

g. contractor jesi

67

sant’antimo

66

(dopo 1 t.s.)

GENERAL CONTRACTOR : Egbende ne, Malatesta ne, Carnevale, Bruno 3, Di Emidio 9, Tamiozzo ne, Berra 9, Valentini, Marulli 14, Cena 19, Petrucci 4, Zucca 10. All. Ghizzinardi

GEKO SANT’ANTIMO: Lucas 5, Colussa 7, Mehmedoviq, Spinelli 9, Rota 4, Ruggiero 2, Lenti 18, Berra 5, Nelson 16, Stendardo ne. All. Gandini

Arbitri: Chiarugi (Pi) Forte (Si)

Parziali: 20-14, 26-27, 45-44, 61-61

Peccato che nel basket non sia previsto il pareggio che sarebbe stato il risultato più giusto, Jesi festeggia lo scampato pericolo (due volte gli ospiti hanno avuto la palla per vincere al termine dei regolamentari e alla fine dell’over time) Sant’Antimo piange lacrime amare sull’ultima azione quando uno stremato Nelson ha perso per strada il pallone della possibile vittoria. Gara che stenta a decollare, all’inizio Jesi sfrutta al meglio stazza e fisicità dei suoi lunghi sotto le tabelle, la Geko si limita a sparacchiare da lontano senza risultati apprezzabili, Nelson l’unico a metterla con continuità. Dopo l’iniziale parità a 7, la General sembra in grado di prendere il largo (19 a 10). Ospiti carichi di falli per contenere la vivacità degli esterni di casa il corri e tira su entrambi i fronti non produce frutti concreti Jesi continua a comandare (24-17), a Sant’Antimo il merito di restare attaccata alla partita: si segna col contagocce sale l’intensità della difesa campana la General si trova di colpo con le polveri fradice la miseria di 6 punti a referto nei secondi 10’ (4 zucca 2 Marulli) Sant’Antimo ne segna appena il doppio abbastanza per il mini-sorpasso (26-27 al 19’). Dopo l’intervallo lungo, raffica di triple (38-38 a metà parziale) prima del ritorno alle percentuali fallimentari del quarto precedente (45-44). La volata finale parte con il miniallungo ospite 48 - 52 Jesi soffre la reattivita di un super Lenti a rimbalzo (19 totali 8 offensivi): parità a 52. Di Emidio esce dal guscio con un paio di canestri a 3.18 General a + 6 (tripla di Cena 59-53) provvidenziale risposta dall’arco Nelson Berra: 61 pari a 40’ dal gong e over time. Jesi trova la zampata per la seconda sofferta vittoria stagionale.

Gianni Angelucci