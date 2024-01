Johnson, tanta energia per far volare Forlì: "Il mio obiettivo? Vincere il campionato"

Xavier Johnson, ala grande di Los Angeles, incrocia i guantoni domani sera al Palafiera contro Verona, sua ex squadra fino alla scorsa stagione. Un rapporto stretto con coach Alessandro Ramagli, con la promozione conquistata nel campionato 2021/2022 nella finale contro Udine, lui uno degli artefici del salto in A1 degli scaligeri con una media di 15 punti e 7 rimbalzi a partita. Già da tre anni in Italia (arrivò a Capo d’Orlando), il lungo americano si è presto integrato con i compagni di squadra e intende riportare la Pallacanestro 2.015 nella massima serie.

Johnson, partiamo dalle sue ambizioni per questa stagione. Quali sono?

"Il mio primo obiettivo è conquistare la promozione. Sono venuto a Forlì per migliorare il risultato dello scorso campionato. Una grande stagione per l’Unieuro, ma con l’amarezza della finale playoff persa. Prima di arrivare in Romagna coach Antimo Martino mi aveva chiamato e me lo aveva detto chiaramente: siamo qui per vincere tutti insieme".

A Verona ha giocato due anni. Com’è stata la sua esperienza con coach Alessandro Ramagli?

"E’ stato un bel periodo, con un grande allenatore. Verona è una buona squadra con un gioco aggressivo e tanti elementi di talento. Sono rimasto in contatto con alcuni ex compagni che hanno militato lì o che ancora vestono quella maglia, come Lorenzo Caroti, Lorenzo Penna e Sasha Grant, tra gli altri. Parlo spesso con loro, usciamo anche insieme e saranno miei amici per sempre".

Che partita sarà Forlì-Verona di domani sera?

"Per noi sarà importante partire al massimo, approcciare con grinta il match. Dobbiamo essere bravi a pareggiare la loro energia, che è la stessa caratteristica che hanno mantenuto quando giocavo a Verona. Quindi aggressività e pressione, prendendo il controllo dell’incontro".

Come si trova a lavorare con coach Martino e il suo staff tecnico? E quali le differenze tra Ramagli e l’allenatore di Forlì?

"Con Martino mi trovo bene. I due coach sono molto diversi, dovendo gestire anche due roster con caratteristiche differenti. Ramagli aveva giovani affamati che volevano dare prova delle loro qualità con un gioco intenso e due americani esperti. Qui a Forlì abbiamo invece dei giocatori italiani di esperienza. E’ anche grazie al mestiere di tanti giocatori se abbiamo vinto diverse partite in questo campionato. Sono entrambi due bravi tecnici, con due stili di coaching diversi che si adattano alle compagini e ai roster che hanno".

Quest’anno lei sta dimostrando anche una particolare attitudine per il tiro dall’arco: ha il 37%, la migliore percentuale in carriera. Cosa ne dice?

"Sì, in effetti non ero mai stato così efficace nel tiro da tre punti. Sono molto concentrato e mi alleno con assiduità in palestra in questo tiro. Ma l’aspetto più importante è la fiducia che arriva dai miei compagni, mi sento sicuro al tiro e sto così avendo buone percentuali che spero di migliorare ancora".

Quali le sue ambizioni per il prossimo futuro?

"Dimostrare a me stesso e alla squadra di essere un tiratore efficace, specialmente nei canestri da 2 punti. Ma soprattutto essere un top player e ritornare in A1".

Domani ci sarà il John Fox Day con la presenza sul parquet dell’ex giocatore biancorosso, protagonista di una storica promozione in A1 nel 1990. Lo conosce?

"No, ma so appunto che ha vinto il campionato a Forlì ed è stato un bel giocatore. Speriamo che la sua presenza ci porti fortuna".

Cosa pensa dei tifosi forlivesi?

"Li adoro. Ci seguono con passione in ogni partita, anche fuori casa, e il loro supporto è molto importante. La loro energia, sia nelle vittorie che nelle sconfitte, è sempre con noi ed è bellissimo".

In chiusura, come si trova in città e come trascorre il tempo libero?

"Sto con la mia famiglia e i miei due bambini mi rendono molto felice. Sto bene a Forlì, mi rilasso a casa con loro, anche davanti a un buon piatto e a un bicchiere di vino".